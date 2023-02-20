Chris Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Mavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Mavinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Mavinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Mavinga 26 Mayıs 1991 tarihinde Meaux şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Mavinga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS & PARTNERS yapmaktadır. Chris Mavinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chris Mavinga'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Mavinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chris_Mavinga

http://www.instagram.com/chris.mavinga/

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Chris Mavinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Mavinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chris Mavinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Mavinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2009 yılında Liverpool Res.

11 Ocak 2011 yılında KRC Genk

30 Haziran 2011 yılında Liverpool Res.

19 Temmuz 2011 yılında Rennes

7 Ağustos 2013 yılında Rubin Kazan

30 Ağustos 2014 yılında Stade Reims

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan

6 Ağustos 2015 yılında Troyes

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan

31 Ocak 2017 yılında Toronto

5 Ocak 2023 yılında Los Angeles

Chris Mavinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Mavinga şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Mavinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Combs-la-Ville (1997-2004), Sénart-Moissy (2004-2005), Viry-Châtillon (2005-2006), Paris Saint-Germain (2006-2009)

Fransa U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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