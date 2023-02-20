Eriq Zavaleta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eriq Zavaleta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eriq Zavaleta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eriq Zavaleta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eriq Zavaleta 2 Ağustos 1992 tarihinde Westfield, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Eriq Anthony Zavaleta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eriq Zavaleta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eriq Zavaleta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Eriq Zavaleta'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eriq Zavaleta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_air_riq

Eriq Zavaleta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eriq Zavaleta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eriq Zavaleta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eriq Zavaleta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Indiana Hoosier

17 Ocak 2013 yılında Seattle

10 Haziran 2013 yılında San Antonio

5 Temmuz 2013 yılında Seattle

28 Şubat 2014 yılında Chivas USA

31 Aralık 2014 yılında Seattle

26 Ocak 2015 yılında Toronto

15 Nisan 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

10 Mart 2022 yılında Los Angeles

Eriq Zavaleta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eriq Zavaleta şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eriq Zavaleta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IMG Soccer Academy (2008-2009), FC Pride (2009-2010), Real Salt Lake (2010-2011), Chivas USA (2011), Columbus Crew (2011), Indiana Hoosiers (2011-2012)

El Salvador takımında 4 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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