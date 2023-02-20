Riqui Puig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riqui Puig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riqui Puig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riqui Puig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riqui Puig 13 Ağustos 1999 tarihinde Matadepera şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ricard Puig Martí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riqui Puig Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Riqui Puig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Riqui Puig'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Riqui Puig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RiquiPuig

http://www.instagram.com/riquipuig/

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Riqui Puig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riqui Puig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Riqui Puig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riqui Puig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barça U16

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona

4 Ağustos 2022 yılında Los Angeles

Riqui Puig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riqui Puig şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Riqui Puig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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