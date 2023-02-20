Chicharito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chicharito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chicharito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chicharito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chicharito 1 Haziran 1988 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Javier Hernández Balcázar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chicharito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7DS yapmaktadır. Chicharito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 21 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chicharito'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chicharito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ch14_

http://instagram.com/ch14_/

Chicharito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chicharito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chicharito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chicharito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Guadalajara U17

1 Ocak 2006 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2006 yılında Chivas

1 Temmuz 2010 yılında Man. United

1 Eylül 2014 yılında Real

30 Haziran 2015 yılında Man. United

31 Ağustos 2015 yılında Leverkusen

24 Temmuz 2017 yılında West Ham

2 Eylül 2019 yılında Sevilla

21 Ocak 2020 yılında Los Angeles

Chicharito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chicharito şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chicharito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Guadalajara (1997-2006)

Meksika takımında 14 numaralı formasıyla 1 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 109 maçta 52 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Temmuz 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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