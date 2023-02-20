Preston Judd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preston Judd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preston Judd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preston Judd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preston Judd 28 Mayıs 1999 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preston Judd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Preston Judd'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Preston Judd Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/prestonjudd10

http://www.instagram.com/prestonjudd10/

Haberin Devamı

Preston Judd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preston Judd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Preston Judd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preston Judd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında CB Lancers

1 Ağustos 2019 yılında Denver Pioneers

13 Ocak 2021 yılında Kansas City II

7 Nisan 2021 yılında LA Galaxy II

4 Nisan 2022 yılında Los Angeles

Preston Judd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preston Judd şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Coronado High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.