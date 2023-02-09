Julian Aude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Aude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Aude adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Aude Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Aude 24 Mart 2003 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Aude Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Aude, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Julian Aude'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Aude Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julii_aude/

Julian Aude Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Aude isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julian Aude Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Aude futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lanús II

10 Ağu 2020 yılında Lanús

Julian Aude Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Aude şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Julian Aude Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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