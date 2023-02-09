Luciano Boggio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Boggio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Boggio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Boggio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Boggio 10 Mart 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Boggio Albin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Boggio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Luciano Boggio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Boggio'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Luciano Boggio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Boggio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Boggio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Boggio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Defensor

13 Nisan 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Defensor

7 Temmuz 2022 yılında Lanús

Luciano Boggio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Boggio şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luciano Boggio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (-2018)

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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