Lautaro Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Morales 16 Aralık 1999 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Alberto Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Morales Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Lautaro Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lautaro Morales'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Morales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morales.lautaro/

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Lautaro Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lautaro Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lanús II

1 Temmuz 2019 yılında Lanús

5 Ağu 2022 yılında Newell's

31 Aralık 2022 yılında Lanús

Lautaro Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Morales şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Lautaro Morales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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