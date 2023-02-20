Efrain Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efrain Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efrain Alvarez 19 Haziran 2002 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efrain Alvarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STM yapmaktadır. Efrain Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 4 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Efrain Alvarez'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Efrain Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/efrain_alvarez1

http://www.instagram.com/efra_26/

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Efrain Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efrain Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Efrain Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efrain Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2017 yılında LA Galaxy II

4 Mart 2018 yılında Los Angeles

16 Mart 2018 yılında LA Galaxy II

31 Aralık 2018 yılında Los Angeles

Efrain Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efrain Alvarez şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Efrain Alvarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Los Angeles Galaxy

Meksika takımında 18 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 13 gol atmıştır.

Meksika U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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