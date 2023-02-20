Jonathan Bond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Bond kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Bond ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Bond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Bond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Bond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Bond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Bond 19 Mayıs 1993 tarihinde Hemel Hempstead şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere,Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Henry Bond şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Bond Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Jonathan Bond, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Bond'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Bond Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bondy506

http://www.instagram.com/jonathanbond23/

Jonathan Bond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Bond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Bond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Bond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Watford

1 Ekim 2010 yılında Brackley

1 Aralık 2010 yılında Watford

1 Ağustos 2011 yılında Brackley

1 Eylül 2011 yılında Watford

1 Kasım 2011 yılında Forest Green

1 Aralık 2011 yılında Watford

1 Şubat 2012 yılında FC Dag & Red

1 Mart 2012 yılında Watford

1 Nisan 2012 yılında Bury

1 Mayıs 2012 yılında Watford

4 Temmuz 2015 yılında Reading

26 Ağustos 2016 yılında FC Gillingham

7 Ocak 2017 yılında Reading

1 Temmuz 2017 yılında Peterborough

31 Mayıs 2018 yılında Reading

16 Temmuz 2018 yılında West Brom

12 Ocak 2021 yılında Los Angeles

Jonathan Bond kimdir

Jonathan Bond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Bond şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Bond Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U21 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Bond nereli

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