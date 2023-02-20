Kelvin Leerdam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Leerdam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Leerdam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Leerdam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Leerdam 24 Haziran 1990 tarihinde Paramaribo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Kelvin Walther Gianini Leerdam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Leerdam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Stars Sportsmanagement yapmaktadır. Kelvin Leerdam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kelvin Leerdam'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Leerdam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kellauw/

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Kelvin Leerdam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Leerdam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kelvin Leerdam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Leerdam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2013 yılında Vitesse

10 Temmuz 2017 yılında Seattle

23 Mart 2021 yılında Miami

6 Ocak 2022 yılında Los Angeles

Kelvin Leerdam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Leerdam şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kelvin Leerdam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USV Elinkwijk (2000-2005), Feyenoord (2005-2008)

Surinam takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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