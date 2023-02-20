Jonathan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Perez 18 Ocak 2003 tarihinde Pico Rivera, California şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Alexánder Pérez Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Perez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Perez'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonny_perez24/

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Jonathan Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Los Angeles

Jonathan Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Perez şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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