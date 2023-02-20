Memo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Memo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Memo Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Memo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Memo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Memo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Memo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Memo Rodriguez 27 Aralık 1995 tarihinde Wharton, Texas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Guillermo Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Memo Rodriguez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Memo Rodriguez'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Memo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Memo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Memo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Memo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2014 yılında Houston

20 Mart 2015 yılında Charleston

30 Kasım 2015 yılında Houston

26 Şubat 2016 yılında RGV FC Toros

1 Mart 2017 yılında Houston

11 Nisan 2017 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2017 yılında Houston

5 Ocak 2023 yılında Los Angeles

Memo Rodriguez kimdir

Memo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Memo Rodriguez şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Memo Rodriguez nereli

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