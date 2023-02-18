Danko Kikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danko Kikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danko Kikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danko Kikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danko Kikovic 21 Eylül 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данко Киковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danko Kikovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danko Kikovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Danko Kikovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danko Kikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danko Kikovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danko Kikovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danko Kikovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2013 yılında Srem Jakovo

1 Ocak 2014 yılında Lokomotiva

1 Temmuz 2014 yılında FK Indjija

1 Ocak 2015 yılında IMT Belgrad

31 Temmuz 2015 yılında BSK Borca

17 Şubat 2017 yılında Javor-Matis

22 Ocak 2018 yılında Mladost

8 Ağu 2018 yılında FK Indjija

31 Aralık 2018 yılında Mladost

1 Şubat 2019 yılında Zarkovo

30 Haziran 2019 yılında Mladost

1 Temmuz 2019 yılında Zarkovo

11 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

Danko Kikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danko Kikovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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