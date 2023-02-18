Lazar Slavkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Slavkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Slavkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Slavkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Slavkovic 3 Mart 2002 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Славковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Slavkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Slavkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Slavkovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Slavkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Slavkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Slavkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Slavkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U17

1 Ağu 2017 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2018 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

31 Aralık 2020 yılında Partizan U19

1 Ocak 2021 yılında Partizan

1 Şubat 2021 yılında Teleoptik

30 Haziran 2021 yılında Partizan

3 Ağu 2021 yılında FK Zemun

31 Aralık 2021 yılında Partizan

10 Şubat 2022 yılında FK Zemun

30 Haziran 2022 yılında Partizan

4 Ağu 2022 yılında Novi Pazar

Lazar Slavkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Slavkovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Lazar Slavkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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