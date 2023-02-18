Slobodan Stanojlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Stanojlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Stanojlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Stanojlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Stanojlovic 28 Aralık 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slobodan Stanojlović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Stanojlovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Stanojlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Slobodan Stanojlovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Stanojlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Stanojlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Stanojlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Stanojlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2020 yılında Partizan

14 Temmuz 2020 yılında Teleoptik

31 Aralık 2020 yılında Partizan

11 Ocak 2021 yılında FK Loznica

30 Haziran 2021 yılında Partizan

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC

4 Eylül 2022 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2023 yılında FK TSC

Slobodan Stanojlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Stanojlovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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