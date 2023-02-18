Milos Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Filipovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Filipovic 9 Mayıs 1990 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милош Филиповић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Filipovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Milos Filipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Filipovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Filipovicboyu ve yaşı kaç

Milos Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Filipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Filipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mladost Apatin

1 Temmuz 2010 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2012 yılında Kolubara

31 Aralık 2012 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Timok Zajecar

1 Temmuz 2013 yılında Vozdovac

1 Ağu 2013 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2014 yılında Vozdovac

1 Ağu 2014 yılında Drina Zvornik

1 Temmuz 2015 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında AE Larisa

20 Ocak 2020 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

1 Ocak 2023 yılında Novi Pazar

Milos Filipovic kimdir

Milos Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Filipovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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Milos Filipovic nereli

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