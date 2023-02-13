Dario Poveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Poveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Poveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Poveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Poveda 13 Mart 1997 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Darío Poveda Romera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Poveda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Dario Poveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Poveda'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Poveda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dariopoveda9/

Dario Poveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Poveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Poveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Poveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

23 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid B

31 Ağu 2020 yılında Getafe

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2021 yılında Getafe

25 Ocak 2022 yılında SD Huesca

30 Haziran 2022 yılında Getafe

5 Temmuz 2022 yılında UD Ibiza

18 Ocak 2023 yılında Getafe

19 Ocak 2023 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2023 yılında Getafe

Dario Poveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Poveda şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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