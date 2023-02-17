David Djurak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Djurak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Djurak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Djurak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Djurak 9 Mart 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da David Đurak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Djurak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. David Djurak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Djurak'nin NK Radomlje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Djurak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Djurak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Djurak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Djurak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2008 yılında Din. Zagreb Jgd

7 Mart 2012 yılında St. Josephs Boys

1 Temmuz 2013 yılında St. Kevins Boys

31 Ekim 2014 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2015 yılında NK Zagreb U17

3 Nisan 2017 yılında AIK U17

1 Ocak 2018 yılında AIK U19

1 Ocak 2019 yılında IF Bromma U19

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ağu 2020 yılında Medjimurje

7 Ocak 2021 yılında NS Mura

6 Eylül 2021 yılında Doxa Dramas

23 Şubat 2022 yılında NK Krsko

21 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

28 Temmuz 2022 yılında Beltinci

22 Ocak 2023 yılında NK Radomlje

David Djurak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Djurak şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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