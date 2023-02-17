Tin Hrvoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Hrvoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tin Hrvoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tin Hrvoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tin Hrvoj 6 Haziran 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tin Hrvoj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tin Hrvoj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tin Hrvoj'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tin Hrvoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tin Hrvoj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tin Hrvoj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tin Hrvoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb II

27 Nisan 2020 yılında Dinamo Zagreb

20 Ağu 2020 yılında NK Varazdin

24 Eylül 2020 yılında Dinamo Zagreb

25 Eylül 2020 yılında Din. Zagreb II

7 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

31 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Tin Hrvoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tin Hrvoj şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Tin Hrvoj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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