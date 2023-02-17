Madzid Sosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madzid Sosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madzid Sosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madzid Sosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madzid Sosic 12 Ağu 2002 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Madžid Šošić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madzid Sosic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Madzid Sosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Madzid Sosic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Madzid Sosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madzid Sosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madzid Sosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madzid Sosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

13 Ağu 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

14 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

Madzid Sosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madzid Sosic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Madzid Sosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Iskra Bugojno (2007-2010)

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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