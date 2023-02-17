Vedran Vrhovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedran Vrhovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedran Vrhovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedran Vrhovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedran Vrhovac 20 Kasım 1998 tarihinde Busovaca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedran Vrhovac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Vedran Vrhovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vedran Vrhovac'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vedran Vrhovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedran Vrhovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vedran Vrhovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedran Vrhovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Vitez

14 Ağu 2017 yılında NK Novigrad

6 Şubat 2018 yılında NK Vitez

27 Temmuz 2018 yılında Celik Zenica

4 Eylül 2020 yılında Zeljeznicar

3 Şubat 2022 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Vedran Vrhovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedran Vrhovac şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Vedran Vrhovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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