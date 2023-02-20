Deshorn Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deshorn Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deshorn Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deshorn Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deshorn Brown 22 Aralık 1990 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Deshorn Dwayne Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deshorn Brown Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini +Soccer International yapmaktadır. Deshorn Brown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Deshorn Brown'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deshorn Brown Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/strika09

Deshorn Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deshorn Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deshorn Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deshorn Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Des Moines

1 Ocak 2012 yılında Reading United

1 Ağustos 2012 yılında UCF Knights

17 Ocak 2013 yılında Colorado

17 Mart 2015 yılında Vålerenga

7 Temmuz 2016 yılında SZ FC

28 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2017 yılında TB Rowdies

20 Haziran 2017 yılında D.C. United

31 Ocak 2018 yılında Lorca FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2018 yılında Oklahoma City

1 Ocak 2020 yılında Bengaluru FC

15 Ocak 2021 yılında NorthEast Utd.

22 Temmuz 2022 yılında Sacramento FC

Deshorn Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deshorn Brown şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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