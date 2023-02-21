Dmitri Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Barinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Barinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Barinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Barinov 11 Eylül 1996 tarihinde Ogudnevo, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Баринов Дмитрий Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Barinov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Barinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Dmitri Barinov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Barinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dima_barinov/

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Dmitri Barinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Barinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmitri Barinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Barinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Akademia Loko

17 Nisan 2013 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2016 yılında Loko Moskova

Dmitri Barinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Barinov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitri Barinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimp Fryazino

Rusya takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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