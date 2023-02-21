Dmitri Mikhaylenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Mikhaylenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Mikhaylenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Mikhaylenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Mikhaylenko 28 Şubat 2000 tarihinde Orsk, Orenburg Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Михайленко Дмитрий Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Mikhaylenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Dmitri Mikhaylenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Mikhaylenko'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Mikhaylenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Mikhaylenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Mikhaylenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Mikhaylenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LFK Lokomotiv 2

12 Temmuz 2019 yılında Nosta

20 Şubat 2020 yılında Kolomna

1 Temmuz 2021 yılında Khimik Dzer.

17 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

Dmitri Mikhaylenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Mikhaylenko şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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