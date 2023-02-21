Artem Ntumba Muamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Ntumba Muamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Ntumba Muamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Ntumba Muamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Ntumba Muamba 19 Nisan 2003 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Нтумба Муамба Артём şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Ntumba Muamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Ntumba Muamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 3 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Ntumba Muamba'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Ntumba Muamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Ntumba Muamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Ntumba Muamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Ntumba Muamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Akademia CSKA

7 Eylül 2020 yılında Ural II

23 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Rostov II

Artem Ntumba Muamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Ntumba Muamba şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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