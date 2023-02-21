Oleg Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Smirnov 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смирнов Олег Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Smirnov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleg Smirnov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleg Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Dolgoprudnyi II

1 Temmuz 2022 yılında Kosmos Dolgopr.

17 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

Oleg Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Smirnov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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