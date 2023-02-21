Leonid Gerchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonid Gerchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonid Gerchikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonid Gerchikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonid Gerchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonid Gerchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonid Gerchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonid Gerchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonid Gerchikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonid Gerchikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonid Gerchikov 17 Ağustos 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Герчиков Леонид Борисович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonid Gerchikov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Leonid Gerchikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonid Gerchikov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonid Gerchikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonid Gerchikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonid Gerchikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonid Gerchikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Chertanovo 2

1 Temmuz 2019 yılında Chertanovo

6 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

5 Şubat 2022 yılında KS Samara

17 Şubat 2022 yılında M. Lipetsk

30 Haziran 2022 yılında KS Samara

27 Ağustos 2022 yılında Zvezda S-Pb

27 Ocak 2023 yılında KS Samara

28 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2023 yılında KS Samara

Leonid Gerchikov kimdir

Leonid Gerchikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonid Gerchikov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonid Gerchikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leonid Gerchikov nereli

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