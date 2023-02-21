Dzhamal Dibirgadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamal Dibirgadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzhamal Dibirgadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzhamal Dibirgadzhiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dzhamal Dibirgadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamal Dibirgadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzhamal Dibirgadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamal Dibirgadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhamal Dibirgadzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhamal Dibirgadzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhamal Dibirgadzhiev 2 Ağustos 1996 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дибиргаджиев Джамал Усумиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhamal Dibirgadzhiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Dzhamal Dibirgadzhiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dzhamal Dibirgadzhiev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzhamal Dibirgadzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhamal Dibirgadzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzhamal Dibirgadzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhamal Dibirgadzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2015 yılında Anzhi II

6 Ağustos 2016 yılında CD Fátima

30 Haziran 2017 yılında Anzhi II

10 Şubat 2018 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

12 Temmuz 2019 yılında Chernomorets N.

3 Ağustos 2020 yılında FC Shkupi

6 Ekim 2020 yılında Gorodeya

10 Şubat 2021 yılında Dinamo Bryansk

2 Temmuz 2021 yılında Baltika

12 Şubat 2022 yılında Dinamo Makhach.

21 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

Dzhamal Dibirgadzhiev kimdir

Dzhamal Dibirgadzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhamal Dibirgadzhiev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dzhamal Dibirgadzhiev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!