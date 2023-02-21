Dzhamal Dibirgadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhamal Dibirgadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhamal Dibirgadzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhamal Dibirgadzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhamal Dibirgadzhiev 2 Ağustos 1996 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дибиргаджиев Джамал Усумиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhamal Dibirgadzhiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Dzhamal Dibirgadzhiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dzhamal Dibirgadzhiev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzhamal Dibirgadzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhamal Dibirgadzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzhamal Dibirgadzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhamal Dibirgadzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2015 yılında Anzhi II

6 Ağustos 2016 yılında CD Fátima

30 Haziran 2017 yılında Anzhi II

10 Şubat 2018 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

12 Temmuz 2019 yılında Chernomorets N.

3 Ağustos 2020 yılında FC Shkupi

6 Ekim 2020 yılında Gorodeya

10 Şubat 2021 yılında Dinamo Bryansk

2 Temmuz 2021 yılında Baltika

12 Şubat 2022 yılında Dinamo Makhach.

21 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

Dzhamal Dibirgadzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhamal Dibirgadzhiev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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