Aleksandr Bezchasnyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Bezchasnyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Bezchasnyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Bezchasnyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Bezchasnyuk 11 Temmuz 2002 tarihinde Mytishchi, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Безчаснюк Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Bezchasnyuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Bezchasnyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Bezchasnyuk'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Bezchasnyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Bezchasnyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Bezchasnyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Bezchasnyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Spartak II

16 Temmuz 2021 yılında SKA Rostov

1 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

1 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2023 yılında Rodina Moscow

Aleksandr Bezchasnyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Bezchasnyuk şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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