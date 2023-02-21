Saminu Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saminu Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saminu Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saminu Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saminu Abdullahi 3 Ocak 2001 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Saminu Kwari Abdullahi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saminu Abdullahi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Saminu Abdullahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Saminu Abdullahi'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saminu Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saminu Abdullahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saminu Abdullahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saminu Abdullahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Spartaks

30 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2022 yılında Spartaks

11 Şubat 2023 yılında Veles Moskova

Saminu Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saminu Abdullahi şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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