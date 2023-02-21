Dmitri Motovichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Motovichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Motovichev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitri Motovichev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitri Motovichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Motovichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Motovichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Motovichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Motovichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Motovichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Motovichev 1 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мотовичёв Дмитрий Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Motovichev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Motovichev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Motovichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Motovichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitri Motovichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Motovichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında KS 2 Samara

1 Temmuz 2021 yılında KS Samara II

23 Temmuz 2022 yılında Veles Moskova

Dmitri Motovichev kimdir

Dmitri Motovichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Motovichev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Motovichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dmitri Motovichev nereli

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