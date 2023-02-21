Evgeniy Makeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Makeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Makeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Makeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Makeev 24 Temmuz 1989 tarihinde Cherepovets, Vologda Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Макеев Евгений Владимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Makeev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Makeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Makeev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Makeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Makeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evgeniy Makeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Makeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Sheksna

17 Ağustos 2007 yılında Spartak II

1 Ocak 2009 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

30 Ağustos 2018 yılında Sochi

14 Şubat 2019 yılında Rotor Volgograd

5 Temmuz 2019 yılında Ararat Yerevan

22 Eylül 2020 yılında Rosich

28 Ocak 2021 yılında Metallurg Bk.

2 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

Evgeniy Makeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Makeev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Makeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.