Khetag Badoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khetag Badoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khetag Badoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khetag Badoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khetag Badoev 2 Haziran 2000 tarihinde Beslan, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бадоев Хетаг Хазбиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khetag Badoev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khetag Badoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khetag Badoev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khetag Badoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khetag Badoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khetag Badoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khetag Badoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2019 yılında Spartak V.

11 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Znamya Truda

25 Şubat 2021 yılında FK Essentuki

7 Eylül 2021 yılında Khimki 2

1 Temmuz 2022 yılında Veles Moskova

Khetag Badoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khetag Badoev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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