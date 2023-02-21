Aleksey Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Kuznetsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Kuznetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Kuznetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Kuznetsov 20 Ağustos 1996 tarihinde Bryansk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузнецов Алексей Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Kuznetsov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Aleksey Kuznetsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Kuznetsov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Kuznetsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuznetsov.a1/

Aleksey Kuznetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Kuznetsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Kuznetsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Kuznetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chertanovo

1 Temmuz 2015 yılında Volga NN

23 Eylül 2016 yılında Zimbru Chisinau

1 Ocak 2017 yılında ArsenaL-Dinamo

12 Temmuz 2017 yılında Dinamo Bryansk

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

9 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2022 yılında Ufa

5 Ağustos 2022 yılında Veles Moskova

Aleksey Kuznetsov kimdir

Aleksey Kuznetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Kuznetsov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Kuznetsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksey Kuznetsov nereli

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