Petr Kosarevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Kosarevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Kosarevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Kosarevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Kosarevskiy 11 Mayıs 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Косаревский Пётр Ильич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Kosarevskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petr Kosarevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Petr Kosarevskiy'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petr Kosarevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Kosarevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Kosarevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Kosarevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2018 yılında Veles Moskova

Petr Kosarevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Kosarevskiy şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Kosarevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Moskau

Rusya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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