Konstantin Kertanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kertanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Kertanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Kertanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Kertanov 22 Temmuz 1995 tarihinde Beslan, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кертанов Константин Эльбрусович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Kertanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Kertanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantin Kertanov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Kertanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Kertanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Kertanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Kertanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında D. Kostroma II

1 Ocak 2012 yılında D. Kostroma

1 Temmuz 2012 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2013 yılında Kuban II

28 Temmuz 2014 yılında Torpedo II

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

Konstantin Kertanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Kertanov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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