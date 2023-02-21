Tiago Cunha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cunha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Cunha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Cunha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Cunha 17 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Cunha Rodrigues Serra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Cunha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Cunha'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tiago Cunha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Cunha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiago Cunha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Cunha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2021 yılında Atlético-CE

1 Ocak 2022 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

Tiago Cunha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Cunha şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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