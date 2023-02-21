Mursalin Denilkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mursalin Denilkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mursalin Denilkhanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mursalin Denilkhanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mursalin Denilkhanov 5 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Денилханов Мурсалин Адамович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mursalin Denilkhanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mursalin Denilkhanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mursalin Denilkhanov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mursalin Denilkhanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mursalin Denilkhanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mursalin Denilkhanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mursalin Denilkhanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Terek II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Nisan 2021 yılında Volga Uljanovsk

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

24 Temmuz 2021 yılında Volga Uljanovsk

17 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

Mursalin Denilkhanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mursalin Denilkhanov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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