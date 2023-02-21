Valeriy Pochivalin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Pochivalin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Pochivalin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Pochivalin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Pochivalin 11 Nisan 1992 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Почивалин Валерий Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Pochivalin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriy Pochivalin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Pochivalin'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Pochivalin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Pochivalin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriy Pochivalin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Pochivalin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2012 yılında Zvezda Ryazan

31 Aralık 2012 yılında KS Samara II

1 Ocak 2013 yılında Zenit Penza

31 Aralık 2013 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2014 yılında Syzran-2003

30 Haziran 2015 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2015 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2016 yılında Baltika

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

12 Ağustos 2019 yılında Khimki

4 Şubat 2020 yılında Irtysh

1 Temmuz 2020 yılında Rotor Volgograd

14 Eylül 2020 yılında Fakel Voronezh

9 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

13 Temmuz 2022 yılında Veles Moskova

Valeriy Pochivalin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Pochivalin şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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