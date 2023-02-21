Aleksey Samylin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Samylin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Samylin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Samylin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Samylin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Samylin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Samylin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Samylin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Samylin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Samylin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Samylin 15 Ekim 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Самылин Алексей Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Samylin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Samylin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Samylin'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Samylin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Samylin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Samylin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Samylin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Prialit Reutov

1 Ağustos 2016 yılında Khimki II

1 Temmuz 2017 yılında Khimki

1 Ocak 2018 yılında Ararat Moskau

1 Temmuz 2018 yılında ara verdi

1 Nisan 2019 yılında Ararat Moskau

15 Temmuz 2019 yılında Zorkiy

3 Ağustos 2020 yılında Kolomna

5 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

4 Temmuz 2022 yılında Saturn

31 Aralık 2022 yılında Veles Moskova

Aleksey Samylin kimdir

Aleksey Samylin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Samylin şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksey Samylin nereli

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