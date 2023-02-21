Evgeniy Pesikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Pesikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Pesikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Pesikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Pesikov 6 Nisan 1999 tarihinde Angarsk, Krasnoyarsk Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Песиков Евгений Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Pesikov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Pesikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Pesikov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Pesikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Pesikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Pesikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Pesikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Achinsk

31 Aralık 2016 yılında Enisey U19

1 Temmuz 2017 yılında Enisey II

1 Temmuz 2019 yılında Enisey

11 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

Evgeniy Pesikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Pesikov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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