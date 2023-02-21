İvan Kotelnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kotelnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kotelnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kotelnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kotelnikov 26 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Котельников Иван Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kotelnikov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Kotelnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Kotelnikov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Kotelnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kotelnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kotelnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kotelnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Loko Moskau II

31 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

22 Temmuz 2022 yılında SKA Rostov

1 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

İvan Kotelnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kotelnikov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

İvan Kotelnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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