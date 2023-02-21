Aleksey Nikitenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Nikitenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Nikitenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Nikitenkov 6 Ocak 2001 tarihinde Togliatti, Samara Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Никитенков Алексей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Nikitenkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Aleksey Nikitenkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Nikitenkov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Nikitenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Nikitenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Nikitenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Nikitenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Akad Chertanovo

1 Temmuz 2018 yılında Chertanovo 2

1 Temmuz 2019 yılında Chertanovo

6 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

5 Şubat 2022 yılında KS Samara

17 Şubat 2022 yılında M. Lipetsk

30 Haziran 2022 yılında KS Samara

27 Ağustos 2022 yılında Zvezda S-Pb

19 Ocak 2023 yılında KS Samara

20 Ocak 2023 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2023 yılında KS Samara

Aleksey Nikitenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Nikitenkov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Nikitenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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