Nikolay Rybikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Rybikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Rybikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Rybikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Rybikov 5 Ocak 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рыбиков Николай Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Rybikov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Rybikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Rybikov'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Rybikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Rybikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Rybikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Rybikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2016 yılında Zenit II

1 Temmuz 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

30 Haziran 2022 yılında Zenit 2 S-Pb

15 Temmuz 2022 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2023 yılında Zenit 2 S-Pb

Nikolay Rybikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Rybikov şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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