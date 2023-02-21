Marat Bokoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Bokoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Bokoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marat Bokoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marat Bokoev 17 Temmuz 2001 tarihinde Beslan, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бокоев Марат Таймуразович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marat Bokoev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marat Bokoev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marat Bokoev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marat Bokoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marat Bokoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marat Bokoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marat Bokoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Avtodor Vl.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

23 Ağustos 2019 yılında Spartak V.

11 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2020 yılında FC Krasniy

10 Şubat 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Veles Moskova

Marat Bokoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marat Bokoev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.