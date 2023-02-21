Ayub Batsuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayub Batsuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayub Batsuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayub Batsuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayub Batsuev 9 Şubat 1997 tarihinde Argun, Chechnya Republic şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бацуев Аюб Саид-Хасанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayub Batsuev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S.O.B Agency yapmaktadır. Ayub Batsuev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ayub Batsuev'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayub Batsuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayub Batsuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayub Batsuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayub Batsuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2013 yılında Terek II

1 Eylül 2017 yılında Akhmat Grozny

15 Ocak 2019 yılında Chaika Pes.

30 Haziran 2019 yılında Akhmat Grozny

2 Eylül 2019 yılında I. Cherkessk

28 Ocak 2020 yılında Akhmat Grozny

29 Ocak 2020 yılında Taraz

1 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

12 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

Ayub Batsuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayub Batsuev şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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