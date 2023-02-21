Gevork Sarkisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevork Sarkisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gevork Sarkisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gevork Sarkisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gevork Sarkisyan 5 Kasım 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Саркисян Геворк Григорьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gevork Sarkisyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gevork Sarkisyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gevork Sarkisyan'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gevork Sarkisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gevork Sarkisyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gevork Sarkisyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gevork Sarkisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2020 yılında Znamya Truda

5 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

Gevork Sarkisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gevork Sarkisyan şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.