Gevork Sarkisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevork Sarkisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gevork Sarkisyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gevork Sarkisyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gevork Sarkisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevork Sarkisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gevork Sarkisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gevork Sarkisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gevork Sarkisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gevork Sarkisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gevork Sarkisyan 5 Kasım 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Саркисян Геворк Григорьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gevork Sarkisyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gevork Sarkisyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gevork Sarkisyan'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gevork Sarkisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gevork Sarkisyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gevork Sarkisyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gevork Sarkisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2020 yılında Znamya Truda

5 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

Gevork Sarkisyan kimdir

Gevork Sarkisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gevork Sarkisyan şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gevork Sarkisyan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!