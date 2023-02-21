İrakli Logua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Logua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Logua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Logua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Logua 29 Temmuz 1991 tarihinde Ochamchire şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Логуа Ираклий Генович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Logua Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nobel Artists Agency yapmaktadır. İrakli Logua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Logua'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakli Logua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Logua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Logua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Logua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Dinamo M II

21 Mart 2011 yılında Fakel Voronezh

31 Aralık 2011 yılında Dinamo M II

10 Temmuz 2012 yılında Sibir

31 Aralık 2012 yılında Dinamo M II

20 Mart 2013 yılında FC Flora

13 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2016 yılında Torpedo Armavir

18 Temmuz 2016 yılında FK Dolgoprudnyi

16 Temmuz 2017 yılında Zorkiy

14 Ocak 2019 yılında Ararat Moskau

14 Eylül 2019 yılında Ararat Yerevan

1 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Forte Taganrog

27 Temmuz 2021 yılında Kolomna

15 Şubat 2022 yılında Veles Moskova

İrakli Logua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Logua şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İrakli Logua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Moskau (-2006)

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

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