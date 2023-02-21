Dmitri Poloz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Poloz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Poloz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Poloz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Poloz 12 Temmuz 1991 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Полоз Дмитрий Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Poloz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Poloz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 23 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dmitri Poloz'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Poloz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Poloz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmitri Poloz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Poloz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2008 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2012 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Zenit

26 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2019 yılında Zenit

4 Temmuz 2019 yılında Sochi

23 Ağustos 2020 yılında Rostov

Dmitri Poloz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Poloz şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Poloz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 23 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya B takımında 11 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.